Певица в кадре примерила также платья от Vivienne Westwood и Harris Reed.

Британская исполнительница, лауреат 15 премий Грэмми Адель выпустила клип на трек из нового альбома "30". В нем певица показалась в разных образах - фанаты увидели в ней и католического священника, и Еву, и сказочную Белоснежку. В клипе Адель позировала в нарядах от Vivienne Westwood, Harris Reed и Louis Vuitton.

Видеоработа появилась на YouTube-канале певицы.

Режиссером клипа выступил Сэм Браун, который ранее уже работал над клипом артистки Rolling In The Deep, вышедшем в декабре 2010 года.

В ролике артистка показалась в разных образах. Фанаты увидели в клипе церковную тематику, созвучную с названием трека. Так, на одном из кадров певица появилась перед зрителями в пеллегрине - накидке, которую носят католические священнослужители. Также в клипе показали питона, который обвивает ножку стула. На нем также лежало яблоко, которое позже надкусила Адель.

Над созданием образов работали британский бренд Vivienne Westwood, британско-американский модельер Harris Reed и французский дома моды Louis Vuitton. Также в клипе артистка примерила украшенияя французского дома по производству часов и ювелирных изделий Cartier.

Композиция стала вторым синглом из четвертого альбома певицы "30", релиз которого состоялся 19 ноября.

Напомним, альбом Адель "30" за первую неделю продаж в Великоритании показал самый успешный результат за четыре года, обогнав новую пластинку легендарной шведской группы ABBA.

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