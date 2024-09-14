Звезда "Основного инстинкта" высказался о полномасштабном вторжении.

Известный американский актер, который снимался в фильме "Основной инстинкт", Майкл Дуглас высказался о войне в Украине. Оскароносный артист, никогда ранее не бывавший в Киеве, поделился, что ему было крайне важно увидеть нашу страну сейчас.

Как известно, 11 сентября знаменитость прибыл в Киев. Вместе со своим сыном Диланом он посетил главные достопримечательности столицы, а также принял участие в Саммите первых леди и джентльменов Елены Зеленской.

По словам Дугласа, в Киеве он чувствовал себя в безопасности. Он приятно удивлен атмосферой в столице. Актер признается, что никогда не думал, что этот город настолько удивительный и красивый. Более того, Майкл говорит, что украинцы сейчас вдохновляют весь мир и стали примером, в частности, для США:

Я оказался в стране, которая является очень объединенной, и это несмотря на то, что война длится так долго. Я знаю, что появилась усталость, но вы должны понять, как вдохновляете, - как новая демократия, которой только 30 лет, и это прекрасное напоминание Америке, которая лелеет демократию 278 лет и есть свои проблемы.

Актер не скрывает, что ожидал увидеть украинскую столицу более разрушенной. Однако, несмотря на красоту Киева, он все же увидел то, от чего замирает сердце. Речь идет о детской больнице "Охматдет", которую оккупанты разрушили во время обстрела 8 июля. Дуглас не понимает, как россияне могли попасть прямо в здание, где находились сотни детей.

"Трудно представить, каким должно быть гражданское общество, которое позволяет бомбить детскую больницу, даже в условиях войны. В Америке мы еще больше поняли уровень жестокости врага, с которым вы боретесь", - подчеркнул артист.

Напомним, ранее Майкл Дуглас ответил, не было ли ему страшно ехать в Украину во время войны.

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