Актер в восторге от украинской столицы.

Известный американский актер, звезда фильма "Основной инстинкт" Майкл Дуглас, который вместе с сыном Диланом приехал в Киев, ответил, не было ли у него страха ехать в Украину во время войны. Артист поделился впечатлениями от поездки.

В комментарии для "Радио Свобода" голливудская звезда объяснил, что ему не было страшно ехать в Киев во время полномасштабного вторжения, ведь этот город далеко от фронта.

В дополнение, Дуглас не скрывал своего восторга от красоты украинской столицы и отметил, что он восхищается тем, насколько сами украинцы объединены.

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"Мы далеко от фронта. Мы в Киеве, это далеко. Мне повезло получить этот невероятный опыт, я в восторге. Все украинцы, которых я встретил - удивительно сильные и такие объединенные. Вы должны помнить - я американец, молодость которого прошла во вьетнамской войне. И наша страна была разобщенной. Вы же наоборот - все объединены. И я думаю, эта сила будет с вами до конца. А Киев очень красивый. Я даже не догадывался об этом. Очень благодарен за возможность быть здесь", - отметил актер.

Напомним, ранее Дуглас встретился с украинским шеф-поваром Евгением Клопотенко. Знаменитость попробовал традиционные украинские блюда в ресторане кулинара.

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