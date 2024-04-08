Певица поделилась, что планирует покрасить свои волосы в более темный цвет.

Американская певица Бритни Спирс шокировала фанов признанием. Звезда призналась, что ненавидит свой цвет волос, и хочет изменить его.

В своем Instagram певица опубликовала видео, под которым написала, что почти не следит за собой и не посещает салоны красоты. По ее словам, недавно она впервые за 42 года попробовала лазерную косметологию.

"У меня не очень хорошо с уходом. Я не красила ногти уже два месяца, а свою первую лазерную процедуру на лице я сделала только неделю назад. Хотя это как-то больно, и я точно не фанат такого", - поделилась звезда.

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Певица рассказала, что главной ее проблемой являются волосы. Ей не нравится ее блонд. Бритни призналась, что на протяжении всей жизни была в восторге от белокурых волос, однако сейчас поняла, что они ей уже не идут:

Я хотела, чтобы мои волосы были белыми, но я ненавижу это! На самом деле это слишком белый блонд, так что я исправлю это. Я действительно выгляжу намного моложе с таким цветом, это меня немного пугает.

Напомним, ранее Бритни Спирс закрутила роман со своим бывшим работником.

Также мы писали о том, что экс-супруг Бритни Спирс вспомнил их отношения.

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