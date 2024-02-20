Инсайдеры говорят, что их отношения начались еще тогда, когда певица была замужем.

Американская певица Бритни Спирс закрутила роман с бывшим техническим работником своего дома Полом Ричардом Солизом, у которого есть жена и дети. Об этом пишет издание Us Weekly.

Журналисты говорят, что якобы Пол уже с сентября прошлого года не работает на звезду, однако до сих пор продолжает с ней встречаться.

"Бритни и Пол определенно вместе, потому что он все еще на ее фотографии", - говорят инсайдеры.

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Влюбленные редко ходят на свидания, однако уже вместе ездили в Санта-Барбару. Мужчина остается у Спирс два-три дня в неделю.

"Ей не нравится, когда он уходит. Бритни чувствует, что заслуживает большего внимания, но он должен быть рядом со своими детьми", - добавляют инсайдеры.

Певица якобы уже успела познакомиться с его детьми и наладила с ними контакт.

Реакция команды Бритни на ее новые отношения

Интересно, что команда Бритни не в восторге от таких отношений, ведь мужчина имел многочисленные проблемы с законом. Поэтому они не верят в искренность его чувств к звезде. Сам Пол когда-то о себе говорил так:

"Я неплохой чувак. Я понимаю, что обо мне что-то говорили в прошлом и у меня есть судимость. Но я работающий человек. У меня есть собственный бизнес. Я делаю плитку по технологии лицензированного подрядчика".

По слухам, отношения Бритни и Пола начались еще в период, когда певица была замужем за фитнес-тренером Сэмом Асгари. Эта измена якобы и стала причиной для расторжения их брака.

Напомним, недавно Бритни Спирс проговорилась о романе с Беном Аффлеком.

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