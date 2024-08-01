Вадим Олейник ответил, готов ли стать на защиту страны.

Известный украинский певец, экс-участник группы "ДиО.фильмы" Вадим Олейник высказался о мобилизации. Артист откровенно поделился мыслями относительно военного призыва и ответил, готов ли пополнить ряды ВСУ.

Исполнитель не скрывает, что он боится мобилизации. Он открыто говорит, что ему страшно получить повестку и отправиться на фронт. Вместе с тем он часто общается с украинскими военными и помогает им.

"Немножко страшно бывает. Общаюсь с военными, узнаю, что и как вообще, рассказывают что-то. У нас в команде по футболу "Локомедиа" играет парень из ССО. Мы с ним ехали в поезде и говорили целый вечер (о войне - УНИАН)", - отметил Олейник.

Знаменитость говорит, что больше всего его пугает неизвестность и смерть на войне. Он не знает, как отреагирует на повестку и призыв. Однако порой, как признается Вадим, он задумывается над тем, чтобы пополнить ряды ВСУ.

"Просто война (пугает - УНИАН). То, что ты не знаешь, что будет вообще. Ты не знаешь, как реагировать, как будет вести себя твой организм. Иногда ты думаешь: "Я герой, я такой сейчас пойду". А потом включается какой-то такой инстинкт, ты думаешь: как вообще это все будет? Начинаешь думать, что не все сделал, что хотел в жизни", - добавил певец.

Что известно об Олейнике

Вадим стал известным после участия в проекте "Фабрика звезд-2" в 2008 году. Он был одним из победителей этого шоу вместе с Владимиром Дантесом, с которым впоследствии образовал дуэт "ДиО.фильмы".

Группа выпустила несколько песен, таких как "Девочка Оля", "Мне уже 20", которые стали хитами в Украине. Дуэт существовал до 2015 года, после чего артисты решили сосредоточиться на сольных карьерах.

После завершения работы в дуэте Олейник продолжил музыкальную карьеру как сольный исполнитель. Он выпустил несколько синглов, но в последнее время не дает концертов.

Напомним, ранее певец Вадим Олейник признался, получал ли повестку.

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