Она не хочет, чтобы это выглядело как принудительное творчество.

Певица-предательница Лолита Милявская, которая после "голой вечеринки" начала возвращаться к работе в стране-агрессоре после отмен ее концертов, сделала неожиданное заявление. Она не планирует выступать в оккупированном Донбассе, как это недавно делал Филипп Киркоров.

Путинистка отметила, что считает свои выступления там неуместными сейчас.

"Филиппом Киркоровым горжусь, восхищаюсь им. Нет, я не планирую ехать на Донбасс. Я не считаю это нужным. Я была в Донецке и в Луганске. Меня нельзя обвинить в том, что я не ездила. Я не хочу, чтобы это выглядело преднамеренно. Взяла, поехала... Чтобы что? Мне многие пишут из Донецка и Луганска. Говорят, нечего здесь делать. Что это вы начали ездить? Нам сейчас не до песен", - сказала она в интервью одному росСМИ.

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К слову, Лолита ранее, как и все участники "голой вечеринки", просила прощения и замаливала свои грехи перед диктатором. Она даже обращалась к поклонникам, чтобы те помогли ей вернуться на сцену в РФ, ведь она скучала без работы и была готова на все, чтобы снова петь в стране-агрессоре. Затем на днях стало известно, что Лолита после скандала с "голой вечеринкой" возвращается на росТВ.

Напомним, относительно войны, Милявская, которая имеет украинские корни, лишь однажды цинично высказалась.

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