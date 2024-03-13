Ранее ее бойкотировали россияне.

Певица-предательница Лолита Милявская, которая постоянно умоляла вернуть ее на сцену после скандала с "голой вечеринкой", таки вымолила прощение. После более 2 месяцев без концертов в стране-агрессоре, она снова появится на росТВ.

В частности, путинистка будет ведущей одной премии летом. Она подчеркнула, что очень соскучилась по работе.

"Я буду очень скромно одета. Два с половиной месяца без работы и лексикон потерян. Вообще, в последнее время работаю за еду и привыкла стричь кусты. Не знаю, получится ли "постричь" микрофон в очередной раз... Обещаю, что буду скучной, противной, отвратительной, как требует премия. Хоть один 60-летний человек должен соответствовать 60-ти: лавочка, платочек на голове и абсолютная девственность в мозгах", - заявила артистка в интервью для росСМИ.

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Однако она не спешит радоваться такому рабочему предложению, ведь думает, что ее снова могут отменить.

"Но вообще не знаю, реально ли стану ведущей. Не получится так, что кто-нибудь напишет письмо и скажет: "Уберите бабушку со сцены". Это меня не обидит, потому что я настолько увлекаюсь МУЗ-ТВ, что согласна быть зрителем на лавочке возле своего дома", - заявила предательница, которая поддерживает политику Кремля, имея украинское происхождение.

К слову, в декабре 2023 года российская блогерша Настя Ивлеева устроила вечеринку с дресс-кодом "almost naked". На то мероприятие пришли звезды почти голые. Среди гостей были Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита Милявская и другие. Их фото в полуобнаженном виде вызвали возмущение у российских "патриотов". Но несмотря на то, что ряд участников записали видео с извинениями, их начали активно вырезать из всех шоу и концертов.

Напомним, ранее Лолита цинично высказалась о начале войны в Украине.

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