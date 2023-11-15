Певица рассказала, как вывозила родных из-под обстрелов.

Российская певица Лолита, поддержавшая преступный режим Кремля и полномасштабное вторжение в ее родную Украину, заявила, что начало большой войны было для нее самым страшным периодом в жизни.

Как рассказала путинистка пропагандистам издания "Стархит", с 24 ферваля 2022 года она находилась в России, а ее мама и дочь жили все это время в Украине. Когда Лолита узнала о вторжении РФ в Украину, то сразу же начала искать людей, которые помогли бы вывезти ее родных из-под вражеских обстрелов. Эти дни Лолита называет самыми страшными.

"Раньше я тоже думала, что у меня были страшные дни. Оказалось, что нет… Я молилась и сидела на телефоне. У меня в телефонной книжке были записаны номера разных людей, которых я в жизни не трогала. Начала звонить им всем. Было все равно, что обо мне подумают. Нашлись люди, которые помогли мне вывезти близких. Чего я только не наслушалась - назывались суммы за каждого человека, которого я вывожу", - сказала Лолита.

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Она добавила, что ее близкие приехали в Россию с одним эвакуационным чемоданчиком. По словам Лолиты, они взяли с собой только то, с чем были в бомбоубежище все 10 дней с начала большой войны.

Несмотря на то, что родные Лолиты пережили российские ракетные атаки, певица не взялась за ум. Она продолжает поддерживать преступный режим Кремля и диктатора Владимира Путина.

Напомним, ранее стало известно, что Лолита закрутила роман с младшим на 33 года певцом.

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