Артистка приехала к украинским военным.

Известная украинская певица Оксана Билозир неожиданно показалась в Курской области.

Сегодня, 20 сентября, артистка опубликовала в своем Instagram видео из разрушенной церкви в Судже. На нем Билозир в бронежилете поет перед военными песню "Иисус милый".

"Суджа. Курская область. Разрушенная церковь", - подписала исполнительница.

Реакция пользователей

Подписчики начали активно комментировать ролик и благодарить Оксану за поддержку украинских героев.

"Ого! Оксана Владимировна, вы непревзойденная! Вы всегда в непредвиденных местах с поддержкой"

"Очень хорошо поете, просто до слез"

"Госпожа Оксана! Ждем вас в Покровске Донецкой области, это украинская территория"

"Я в восторге! Куда Вас занесло. Пусть хранит Господь".

К слову, Билозир также показала совместные кадры с военными. Они держат флаг Украины напротив дорожного знака с названиями трех российских населенных пунктов: Дьяконово, Рыльск и Суджа.

Напомним, недавно известный украинский певец-воин Тамерлан показался в Курской области.

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