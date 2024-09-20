Оксана Билозир выступила в Курский области / скриншот видео

Известная украинская певица Оксана Билозир неожиданно показалась в Курской области.

Сегодня, 20 сентября, артистка опубликовала в своем Instagram видео из разрушенной церкви в Судже. На нем Билозир в бронежилете поет перед военными песню "Иисус милый".

"Суджа. Курская область. Разрушенная церковь", - подписала исполнительница.

Реакция пользователей

Подписчики начали активно комментировать ролик и благодарить Оксану за поддержку украинских героев.

  • "Ого! Оксана Владимировна, вы непревзойденная! Вы всегда в непредвиденных местах с поддержкой"
  • "Очень хорошо поете, просто до слез"
  • "Госпожа Оксана! Ждем вас в Покровске Донецкой области, это украинская территория"
  • "Я в восторге! Куда Вас занесло. Пусть хранит Господь".

К слову, Билозир также показала совместные кадры с военными. Они держат флаг Украины напротив дорожного знака с названиями трех российских населенных пунктов: Дьяконово, Рыльск и Суджа.

Оксана Билозир с украинскими военными / фото фейсбук Оксаны Билозир
Оксана Билозир с украинской военной / фото фейсбук Оксаны Билозир

Напомним, недавно известный украинский певец-воин Тамерлан показался в Курской области.

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