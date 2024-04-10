Хореограф впервые заговорил о своей личной жизни и возможном романе с певицей.

Украинский хореограф, балетмейстер Раду Поклитару впервые заговорил о романе с певицей Натальей Могилевской. Хореограф рассказал, общаются ли они с певицей сейчас.

Как известно, в 2011 году Поклитару и Могилевскую часто замечали вместе на звездных мероприятиях. Тогда поклонники знаменитостей распространили слухи о возможном романе звезд. Однако за 13 лет, кроме совместных появлений на публике, новостей о паре не было. Поэтому слухи остались просто словами и догадками.

Сам Раду удивил своим ответом на вопрос о романе с артисткой Он неоднозначно сказал, что первой об их возможных отношениях, должна заговорить Могилевская:

Наберите Наталью Могилевскую и спросите, что она по этому поводу думает. Дама, должна отвечать первой.

К слову, недавно Наталья стала мамой для двух названных дочерей. На вопрос о том, поздравлял ли хореограф певицу с событием, он ответил, что не делает подобных вещей.

"Вообще мне сейчас стыдно, потому что вы подумаете, что я такой мрачный интроверт, а я вообще никого ни с чем не поздравляю. Я практически не хожу в гости. Это произошло с годами. Раньше такого не было. Не хожу ни на свадьбы, ни на дни рождения, не хожу на похороны... Я был на похоронах своего отца, потому что я его сын. Меня даже не пытаются пригласить на день рождения, я все равно не пойду. люди из моего ближайшего окружения прекратили обижаться... Меня даже не пытаются пригласить на день рождения, потому что я все равно не пойду", - отметил балетмейстер.

Напомним, ранее Раду Поклитару поделился, что страдает тяжелой болезнью.

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