Сам комик в тяжелом состоянии, его избранница тоже в больнице.

Юморист Антон Молодецкий, участвовавший в шоу "Рассмеши комика", попал в серьезное ДТП. Артист ехал вместе со своей женой на такси. В этот момент в машину на большой скорости "влетело" другое авто.

Об ужасном ДТП с юмористом на своей странице в Instagram сообщила блогерша Сабина Мусина. Она рассказала о состоянии комика и его жены.

"Антон очень тяжелый. Очень. Ира стабильная, перелом ноги, спины, сотрясение, рваные раны", - написала блогерша.

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Кроме этого, Мусина уже посетила больницу, где находятся пострадавшие. Блогерша была возмущена тем, что в соседней палате находится водитель, который "влетел" в такси с юмористом. По словам Мусиной, мужчина ехал на скорости 230 километров в час.

Блогерша уже забрала жену юмориста в другую больницу. Она сказала, что не будет рассказывать, где именно сейчас находится женщина, ведь с ней уже пытались поговорить люди, желающие "замять" дело.

Кто такой Антон Молодецкий

Юморист участвовал в 18-м сезоне шоу "Рассмеши комика". Он сумел развеселить Евгения Кошевого и Юрия Ткача. Молодецкий, который работает ведущим и проводит свадьбы, шутил о невестах и отношениях между мужчинами и женщинами.

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