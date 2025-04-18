'Я - девушка с комплексами, и этого не стесняюсь', - украинка, ставшая 'Мисс США-2025', Адриана Пущак

Модель Адриана Пущак в интервью УНИАН рассказала о подготовке к конкурсу "Мисс США - 2025", о победе и хейте после нее, о личной жизни, и почему решила переехать в Америку.

Адриана, вы стали "Мисс США - 2025", с чем я вас поздравляю. Что изменилось после получения этого титула?

После победы я столкнулась с волной хейта. Вместе с большим количеством поддержки, за которую я бесконечно благодарна своим поклонникам, друзьям, украинской диаспоре и просто добрым людям - к сожалению, я также получаю немало оскорблений, унижений и несправедливых обвинений.

Но больше всего меня поразило даже не это. Сегодня я была искренне разочарована тем, что жесткие, эмоционально оскорбительные высказывания прозвучали не просто со стороны посторонних людей, а от Анны Филимоновой - человека, который публично называет себя обладательницей национальной лицензии Miss Ukraine Universe.

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В своих публичных комментариях госпожа Филимонова позволила себе оскорбительные обобщения, в частности, назвав участниц международного конкурса "престарелыми ужасными женщинами". И что еще хуже - эти оскорбления были направлены в адрес всех победительниц конкурса, независимо от страны, номинации или титула. Такая формулировка шокирует - не только как личное оскорбление, а как открытый эйджизм и публичная дискриминация женщин, которые имеют смелость развиваться, мечтать и побеждать независимо от возраста.

Кроме этого, госпожа Филимонова сейчас активно рассылает угрозы судебными исками в адрес организаторов конкурса, а также давление оказывается на мою наставницу, коуча Ирину Бессмертную - человека, который профессионально и искренне готовил меня к участию в этом конкурсе.

Это очень печально. Особенно учитывая, что публичные заявления с оскорблениями, обвинениями в "покупке корон" и унижением чести других участниц - сами по себе могут быть квалифицированы как клевета, согласно действующему законодательству США. И поэтому любые дальнейшие угрозы от человека, который, очевидно, плохо ориентируется в американской юридической системе, выглядят не только абсурдно, но и потенциально опасно для него самого.

Я не представляла Украину на этом конкурсе - я представляла штат Иллинойс и получила титул в категории Petite абсолютно честно. Мы прошли серьезную подготовку, вкладывали силы, энергию, любовь и труд. И именно поэтому эта победа - заслуженная и чистая.

Я верю, что настоящая красота - это не только внешность, но и душа. Настоящие королевы не унижают друг друга, а поддерживают. Мы пришли в эту сферу не для того, чтобы соревноваться, а чтобы объединять, вдохновлять и давать пример молодому поколению.

Как вы готовились к конкурсу? Расскажите о самых тяжелых моментах.

Это была настоящая гонка на выживание - я запрыгнула в последний вагон этого конкурса. У меня было очень мало времени на подготовку. Это костюмы, платья, образы, купальник - все должно было выглядеть безупречно, потому что сцена не прощает банальности. Моей наставницей была украинка Ирина Бессмертная, Miss World и Miss Universe. Она очень помогла, верила в меня, поддерживала каждый мой шаг - и я невероятно благодарна ей за это.

Самым сложным этапом для меня стала видео-визитка на английском языке. Нужно было за 1,5 минуты без монтажа, без единой склейки, четко и уверенно рассказать о себе. Я хорошо понимаю английский, но не говорю на нем свободно - так что это был настоящий вызов.

Сколько стоило участие в конкурсе?

Официальный взнос - 1600 долларов, далее участие условно бесплатное. Но правда в том, что это только начало. Ты оплачиваешь все самостоятельно: перелет, проживание, платья, образы, стилисты, визажисты. Если сложить все вместе - сумма набегает приличная. В моем случае это было более 10 тысяч долларов, но я ни о чем не жалею. Для меня это не просто расходы - это инвестиция в себя, в мечту, в опыт, который меняет тебя изнутри.

Что вы думаете о современных стандартах красоты - и не пора ли их изменить?

Мне кажется, что мы уже живем во времена, когда понятие "красота" стало шире и честнее. Конкурс Ms USA Universe - это яркий пример. Здесь не существует универсального стандарта. Есть категории для женщин 30+, есть отдельно 20+, есть разные ростовые, весовые категории. Например, я - 1,65 м. Я не соревновалась с девушками 1,85 м в одной группе, и это справедливо. Хотя в финале, где все категории объединили, и выбирали главную победительницу - я стала первой вице-мисс. Возможно, мой рост немного сыграл роль, но я не расстраиваюсь. Потому что главная победа - это не корона. Это момент, когда ты принимаешь себя такой, какая ты есть - и сияешь.

Вы когда-нибудь имели комплексы относительно своей внешности?

Да, я - девушка с комплексами, и этого не стесняюсь. Я, как и большинство женщин, проходила через эти этапы сомнений. Комплексы - это часть моей жизни. Особенно - из-за роста. На конкурсе я снова это почувствовала: стоя рядом с высокими девушками, ловила себя на мысли, что "я маловата". Было непросто. Еще один мой триггер - нос. Мне часто пишут, что я его "подправила". Но это мой нос. Естественный. Ничего я не делала. Иногда неуверенность просто берет верх, даже если внешне все выглядит идеально. Но я работаю над этим каждый день. Я учусь любить себя не ради кого-то - а просто потому, что я этого достойна.

Чувствовали ли вы давление общества выглядеть "идеально"?

Еще как. Особенно сейчас, когда мои reels с конкурса залетели в рекомендации Instagram. Там, в комментариях, просто фестиваль жестокости. Хуже всего - когда пишут мужчины. Комментарии о моей внешности, теле, лице... Сначала было больно. Но потом я просто перестала воспринимать это как истину. Это о них, а не обо мне. Все мы имеем право быть собой. Я стараюсь держать внутренний баланс и не позволять словам других влиять на мою самооценку.

Какая женщина является для вас примером силы и элегантности?

Я мечтаю быть той женщиной, которая сама себе - пример. Быть той, которая несет свет другим, которая вдохновляет не словами, а поступками. Для меня сила - это умение подняться после падения, а элегантность - это когда ты остаешься собой, даже когда мир вокруг меняется. Я хочу своим путем показать, что можно быть сильной, мягкой, хрупкой и уверенной одновременно. Мы не должны выбирать одно - мы можем быть всем.

Что бы вы сказали молодым девушкам, которые мечтают о конкурсе красоты?

Я знаю, это может звучать банально, но... не бойтесь. Не сравнивайте себя с другими. Поверьте - самое важное, что вы можете сделать, - это найти свою силу. Идти не ради победы над кем-то, а ради себя. Мне сейчас 30 - и это был идеальный момент для участия. Сейчас у меня другая энергия, другое осознание себя. В 18 я бы, пожалуй, так и не смогла раскрыться. Поэтому я советую всем девушкам: не сомневайтесь. Вы достойны. Вы красивы уже сейчас. И если в сердце горит - идите за своей короной. Даже если она будет не на голове, а в душе.

Вы феминистка?

Да, я считаю себя феминисткой, но не радикальной. Во всем должен быть баланс. Когда-то я очень стремилась стать "сильной женщиной", знаете, такой, которая ни в ком не нуждается. Но со временем поняла: настоящая сила женщины - в ее мягкости. В ее умении быть нежной, быть мудрой, почувствовать момент и дать мужчине возможность проявить себя. Мне кажется, женщина - это комбо: она может быть и ранимой, и несокрушимой, и поддерживающей, и ведущей. Суть - в гибкости, во внутреннем балансе, в том, чтобы оставаться собой в любых обстоятельствах.

Какой вы видите роль современной женщины в мире?

Для меня современная женщина - это не о статусе или внешности, а о миссии, которую она несет в мир. Я мечтаю служить людям. Сейчас веду переговоры с одним из крупнейших благотворительных фондов в Америке, чтобы реализовать этот призыв. Я хочу, чтобы красота ассоциировалась не только с обложкой, а с действиями, с сердцем. Моя история - не о блестящем титуле. Она о девушке из маленького города, без влиятельных связей, которая смогла. Америка когда-то казалась недосягаемой, а теперь я - Miss Petite USA Universe 2025. Если смогла я - сможет каждая.

Какие у вас утренние ритуалы красоты или мотивации?

Моё утро начинается с дофаминовых прыжков - я прыгаю на скакалке 5 минут, и это заряжает меня на день. Потом - медитация, хотя бы короткая. Я очень люблю тишину по утрам, даже несколько минут без телефона, без лишнего шума. И обязательно - мой кофе. Это такой маленький ритуал удовольствия, мой момент "возвращения к себе".

Есть ли у вас guilty pleasure, о котором мало кто знает?

О, я - просто ходячий хаос, когда отключаюсь от работы(улыбается). Могу быть очень собранной, дисциплинированной, когда речь идет о делах, но стоит мне включить "режим отдыха" - и начинаются приключения.

Один раз я утопила планшет в ванной. Настоящая классика: принимаю ванну, включаю какое-то интервью на планшете - и тут мне кажется, что он вот-вот соскользнет. Пока я тянусь, чтобы его подсунуть - он, конечно же, летит прямо в воду. Я сижу, смотрю, как планшет стремительно, сквозь пену, идет на дно, и думаю: "Окей, Вселенная, я услышала твой месседж".

А еще как-то перепутала дату вылета в Нью-Йорк. Была уверена, что рейс - завтра, а на самом деле он был сегодня утром. И когда я это поняла - уже было поздно. Представьте: чемоданы еще не собраны, я в халате, кофе в руках - и письмо от авиакомпании: "Спасибо, что летали с нами". Это было больно (смеется).

А один из самых эпичных моментов - когда я потеряла паспорт... прямо в самолете. Сажусь, достаю его из сумки, чтобы проверить билет, а потом, видно, положила не туда. Когда уже в такси что-то ищу в сумке - понимаю: все, его нет. Начинается паника. Разворачиваем такси - хорошо, что еще далеко не уехали. Назад в аэропорт, к самолету. Меня, конечно, никто не пускает, начинается долгое объяснение на стойке помощи пассажирам - слезы, нервы, паника растет с каждой минутой... И тут - стюард приносит мой паспорт. Он оказался под сиденьем. Я тогда хотела его просто задушить в объятиях, честно.

Поэтому да, мое guilty pleasure - это тот невероятный хаос в быту. В жизни должно быть место и для бессмысленных моментов. Они, кстати, и делают воспоминания самыми яркими. А еще у меня теперь паранойя - проверяю паспорт на каждой новой локации (смеется).

Что бы вы изменили в мире, имея неограниченные возможности?

Я бы остановила войну. Забрала бы боль, страдания, зависть и ненависть. Я бы сделала так, чтобы все дети имели родителей, чтобы в мире не было бездомных животных, а базовые потребности каждого человека были удовлетворены. Правда, не хотела бы, чтобы люди сразу получали все, чего пожелают - боюсь, что тогда бы мир погрузился в хаус, к тому же иногда путь важнее результата. Но я хотела бы, чтобы каждый человек мог жить достойно и в мире с собой.

Давайте немного поговорим о вашей личной жизни. Находитесь ли вы сейчас в отношениях?

Нет, я сейчас не в отношениях. Полгода назад мы развелись с мужем после 12 лет вместе. Это было очень непросто. Мы пережили много - и хорошего, и сложного. Но пришли к общему решению в дальнейшем идти отдельно. У нас растет дочка, ей скоро девять. И мы остались в хороших отношениях, прежде всего, ради нее. Сейчас я еще на этапе внутреннего восстановления. Честно говоря, поклонники есть - но моего сердца пока это не касается. Пока что я - для себя, для дочери, для своих мечтаний.

Расскажите о жизни в Америке: почему переехали и с какими трудностями столкнулись?

Переезд в США был для меня как бы попаданием в совершенно новый мир. Здесь все иначе, и приходится начинать с нуля - независимо от того, кем ты был или что имел раньше. В Европе, в Украине, у меня была стабильная работа, статус, имя в своей сфере. А здесь - все обнуляется.

Одним из самых больших вызовов для меня стало то, что, несмотря на мой опыт и профессионализм, некоторые работодатели отказывались брать меня на работу. Причина звучала парадоксально: меня боялись как сильного мастера. Они понимали, что я смогу быстро завоевать доверие клиентов, и что эти клиенты могут покинуть салон вместе со мной. В какой-то момент я осознала: мой бэкграунд и даже определенная известность работают не в пользу, а против меня.