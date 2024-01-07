Женщина откровенно рассказала о беременности.

Недавно звезда сериала "Суперкопы" и участница шоу "Холостяк-12" Виктория Варлей сообщила, что скоро станет мамой. Женщину сразу поздравили в сети и пожелали легких родов.

Но были и те, кого интересовал лишь один вопрос - как ей удалось забеременеть в 39 лет. Будущая мамочка решила откровенно рассказать обо всем подписчикам.

"Я была счастлива в своих отношениях с мужем, потому что наконец-то встретила своего мужчину. Я впервые прекратила куда-то бежать, что-то доказывать и меня абсолютно все устраивало, я думаю, что именно поэтому Вселенная решила: "Она готова!". Для того, чтобы удвоить наше счастье, подарила нам нашего ребеночка", - написала Виктория.

Видео дня

Она также добавила, что не стоит ограничивать свои мысли, ведь ничто не может помешать беременности.

"Я забеременела без каких-либо таблеток, гормонов, ноу-хау, я даже к врачу не обращалась, все произошло само собой, да в 39 лет, для всего свое время!"- отметила Варлей.

Своим постом она хочет поддержать всех женщин, которые тоже мечтают о пополнении.

Напомним, Виктория Варлей была участницей шоу "Холостяк", где главным героем был Алекс Топольский. За шаг до финала девушка покинула проект.

Виктория улетела в Америку, где встретила любимого мужа Петра, который старше ее почти на 10 лет.

В прошлом году пара сыграла свадьбу и сейчас ждет пополнения. За шесть месяцев беременности Виктория набрала уже 20 килограммов.

Вас также могут заинтересовать новости: