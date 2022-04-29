Где находится Ани Лорак - неизвестно.

Экс-муж певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу встретился со своей дочерью Софией в Турции.

В своем Instagram он показал кадры с девочкой, которую очень долго ждал к себе в гости. Ранее он переживал, что не сможет видеться со своей единственной дочерью из-за того, что она вместе со своей мамой Ани Лорак жила в России.

"Наконец-то", - подписал фото Мурат.

Отметим, на снимках не было видно Ани Лорак. Где она находится на данный момент - неизвестно. Впрочем, певица все так же продолжает молчать о войне в Украине, несмотря на то, что оккупанты убивают людей на ее Родине.

Единственное, что сделала Лорак - отменила концерты в РФ и ряде других стран. Вероятно, она сейчас где-то "отсиживается" и не хочет "светиться" на публике.

Напомним, ранее Ани Лорак временно отказалась от концертов в России, но запланировала тур по Германии.

Вас также могут заинтересовать новости: