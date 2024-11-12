Певица показала фото в украинском традиционном стиле.

Украинская певица Кристина Соловий, известная своим нежным голосом и лирическими песнями, недавно посетила Львов, где встретилась с мамой и окунулась в воспоминания детства.

31-летняя артистка поделилась фотографиями из поездки в своем Instagram. На одном из фото она позирует вместе с мамой Александрой, которую с юмором называет своей "коллегой".

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Певица также посетила село Зелив, где когда-то жили ее прабабушка и прадедушка. Кристина рассказала, что в детстве часто проводила там летние каникулы.

Во время прогулки по селу певица забыла шапку, поэтому надела цветастый платок.

"Говорят, что я в платке как Аленка из шоколадки. Но это же не наше. Я просто Кристина у плетня", - прокомментировала Соловий свой образ.

Поездка во Львов и Зелева стала для Кристины Соловий не только возможностью отдохнуть от гастролей и увидеться с родными, но и возможностью окунуться в воспоминания и почувствовать связь со своими корнями.

Кто такая Кристина Соловий

Исполняет песни в жанре фолк-поп с элементами этнической музыки, в частности лемковской. Певица получила широкую известность после участия в вокальном шоу "Голос страны" в 2013 году. Выпустила три студийных альбома: "Живая вода" (2015), "Любий друг" (2018) и "Rosa Ventorum" (2021).

Среди самых известных песен: "Держи", "Кто, если не ты?", "Fortepian", "Тропинка", "Украинская ярость".

Кристина Соловий - одна из самых ярких представительниц современной украинской музыкальной сцены, ее творчество отличается самобытностью, лиризмом и глубоким содержанием.

Напомним, Кристина Соловий впервые вышла на связь после скандального поцелуя с мальчиком на сцене.

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