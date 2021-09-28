Телеведущий ошарашил сеть неожиданным постом.

Украинский телеведущий Дмитрий Гордон опубликовал в Instagram новый пост, которым напугал своих поклонников.

По его словам, он записал интервью с человеком, который все знает, но долгое время молчал.

"Сегодня будет сенсация, настоящий взрыв мозга. В 18:00 на моем ютуб-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с человеком, который так много знает и долгие годы молчал. Сегодня он расскажет все. В целях конспирации его имя назову в 17:00, за час до выхода интервью", - написал Гордон.

Некоторые поклонники заинтригованы его постом, а кто-то решил даже пошуть.

"Вы что, снимете интервью с Януковичем?", "Азаров?", "Вы умеете держать интригу", "Это ваша жена?", "Дмитрий, вы сапер?", - пишут фаны.

Позже стало известно, что на разговор с Гордоном придет российский бизнесмен и друг президента РФ Владимира Путина - Сергей Пугачев.

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Дмитрий Гордон - украинский журналист, ведущий программы "В гостях у Дмитрия Гордона" и основатель одноименного издания.

Также Гордон является обладателем двух "Золотых кнопок YouTube" за превышающее миллион количество подписчиков на его YouTube-каналах "Дмитрий Гордон" и "В гостях у Гордона". Кроме того, он был депутатом Киевского городского совета в период с 2014 по 2016 года.

За свою журналистскую карьеру Гордон записал более 1000 интервью с известными политиками, артистами, поэтами, писателями, художниками, режиссёрами, общественными деятелями, спортсменами и т. д.

Известно, что у него было четыре жены. От первого брака у него есть 29-летний сын Ростислав, от второго брака - 26-летний сын Дмитрий, от третьего брака - 22-летняя дочь Елизавета и 20-летний сын Лев, от четвертого брака с Алесей Бацман - 9-летняя дочь Санта, 5-летняя дочь Алиса и 2-летняя дочь Лиана.

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Автор: Диана Могилевич