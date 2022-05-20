Тележурналист жестко "прошелся" по артистам, поддерживающим кровавую войну в Украине.

Украинский журналист Дмитрий Гордон гневно высказался в адрес российских звезд, которые поддержали политику Путина касательно убийственной войны в Украине. В своем Instagram-блоге он опубликовал их фотографию, уточнив, что этих "героев" должны знать в лицо.

"Эти давно выжившие из ума восковые гниды публично поддержали массовое убийство украинцев. Мы должны знать этих "героев" в лицо", - отметил Дмитрий Гордон.

На фотографии изображены Олег Газманов, Лариса Долина, Григорий Лепс, Надежда Бабкина, Николай Басков и Александр Маршал. Снимок сделан во время пресс-конференции 19 мая в Москве, на которой обсуждались вопросы развития культуры в РФ в 2022 году.

"Они там все еб*нутые", "Путлеровские ж*полизы", "Фотка прямиком с палаты", "Когда деньги важнее и дороже совести", "Капуста квашеная в головах у них", "Дорога им к Кобзону и Жириновскому", - пишут комментаторы.

Напомним, путинист Лепс внезапно вступился за Пугачеву, которая уехала в Израиль.

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