Пострадавшие находятся в больнице.

14 ноября в Главное управление МВД России поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в центре Москвы напал на сооснователя и барабанщика группы "Ногу свело!" Антона Якомульского. Под раздачу также попала его жена.

Отмечается, что злоумышленник стрелял из газового пистолета. Одна пуля попала прямо в лицо музыканту. Так, пострадавшие в результате попали в больницу. Врачи диагностировали у Якомульского химический ожог глаза.

"Вечером 14 ноября в правоохранительные органы поступила информация о поступлении в одну из столичных больниц мужчины 1969 года рождения и его супруги 1977 года рождения с химическими ожогами глаз. Было установлено, что около 3:00 13 ноября на улице Пресненский Вал неизвестный обстрелял семейную пару из газового пистолета. Пострадавшая женщина написала в полицию заявление в связи с нападением на нее и ее мужа", - рассказали представители полиции в комментарии изданию "Москва".

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"Ногу свело!" - российская рок-группа из Москвы, популярная с начала 1990-х годов. Лидером группы и автором практически всех текстов и музыки является основатель группы Максим Покровский.

Творчество группы разнопланово и связывает такие стили рок-музыки как поп-панк, альтернативный рок, панк-рок, арт-панк, ска-панк, экспериментальный рок и другие.

В некоторых более поздних работах заметны элементы электронной музыки. Песни "Ногу свело!" отличаются характерным тонким и местами циничным юмором, самоиронией в поэзии и смелостью музыкального стиля. Группа продолжает активно издавать альбомы и вести концертную и фестивальную деятельность как в России, так и за рубежом.

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Автор: Диана Могилевич