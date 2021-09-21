Известный кулинар рассказал подробности о жизни в 90-х годах.

Судья шоу "МастерШеф", известный кулинар Эктор Хименес-Браво назвал свою жизнь в 90-х годах прекрасной и в то же время страшной.

Именно в этот период происходило его становление как международного шеф-повара. Именно тогда он начинал свою карьеру и уже успел поработать на четырех континентах.

С чем у Эктора Хименеса-Браво ассоциируются 90-е? С людьми без гаджетов, много общения, с классной музыкой (Madonna, Britney Spears, Michael Jackson), с модой, за которой он до сих пор скучает, а также с молодостью и влюбленностью. При этом это время он назвал еще и очень страшным.

Читайте такжеМногодетная мама: Эшли Грэм оказалась беременна двойней"Но также это время - одно из самых страшных периодов в моей жизни, когда я жил еще в Медельине и преподавал в кулинарной школе SENA. Когда я пытался строить свой бизнес, когда сотрудничал с производством колбасных изделий. Время, когда в Колумбии была война, время Пабло Эскобара, полный беспредел, когда все, у кого хоть немного появлялось денег - шантажировали, чтобы мы платили "долю" или угрожали. Угрожали мне, моим родным, делали страшные вещи. Для меня тогда была одна задача - вырваться любой ценой в Америку, чтобы просто выжить", - рассказал кулинар.

Напомним, ранее Эктор Хименес-Браво рассказал, как его затравили в сети за национальность.

Кто такой Эктор Хименес-Браво

Кулинар получил широкую популярность в Украине после того как стал судьей шоу "МастерШеф". С 2011 года он часто появляется на украинских телеканалах в качестве кулинарного эксперта. Кроме того, он разработал концепции ресторанов для многих мировых отелей и других заведений.

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Автор: Диана Могилевич