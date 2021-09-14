Кулинар рассказал, что уже 11 лет борется за жизнь в Украине.

Канадский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво вот уже 11 лет живет и работает в Украине. При этом он часто становится жертвой буллинга из-за своей национальности.

По его словам, он все свое время отдает работе. Делает все возможное для того, чтобы весь мир узнал как хорошо жить в Украине, как наша страна возвысилась как кормилица Европы, чтобы все вспомнили о том, что она сама может себя прокормить, и даже выращивать продукцию на экспорт.

"Так почему такое неуважение я встречаю каждый день? В комментариях, в реальной жизни и в целой нише? Столько хейтеров. "Вали в свою страну", "иди там делай", "не знаешь язык", "за 11 лет мог бы научиться", "выскочка", "почему не украинский шеф-судья"... Я знаю 5 языков, еще один не может поместиться у меня в голове пока что, это, действительно, сложно. За 11 лет я вложил Украину в свое сердце, а там неважно, как я разговариваю, важно то, что я делаю и что чувствую", - сказал Эктор.

Также он добавил, что ему очень обидно за то, что отзывчивые и интеллигентные украинцы могут кого-то оскорблять из-за этнической принадлежности.

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"Очень обидно, потому знаю, украинцы очень добрые и отзывчивые люди, и принимают хорошо иностранцев и иммигрантов. Но есть такие люди, которые все портят, не только дают негатив мне, а портят весь имидж Украины таким поведением", - добавил Хименес-Браво.

Кроме того, кулинар признался, что платит налоги в Украине и дает жителям страны рабочие места.

"Все свои деньги я инвестирую только в Украину, плачу налоги, даю рабочие места украинцам. Разве это достойно хейта? В любом случае хотите вы этого или нет, Украина стала для меня домом. Ее люди, ее природа, воздух, менталитет и места - уже как родные. Так что, я буду продолжать, а вам решать - обсуждать со стороны, хейтить или присоединиться", - подытожил Эктор.

Кто такой Эктор Хименес-Браво

Кулинар получил широкую популярность в Украине после того как стал судьей шоу "МастерШеф". С 2011 года он часто появляется на украинских телеканалах в качестве кулинарного эксперта. Кроме того, он разработал концепции ресторанов для многих мировых отелей и других заведений.

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Автор: Диана Могилевич