Артистка откровенно рассказала, что заедает и запивает свой стресс алкоголем.

Украинская певица Анастасия Приходько призналась, что сильно поправилась во время полномасштабной войны и теперь пытается избавиться от лишних килограммов.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" артистка откровенно рассказала, что заедает и запивает свой стресс алкоголем.

По словам Приходько, до начала российского вторжения она весила 53-54 килограммов.

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"Я поправилась во время войны. Если посмотреть на меня до войны, а я как раз привела себя в порядок, я весила 53-54 кило, а сейчас 65. Когда я в стрессе, я ем сладкое, и пью. В прошлом году я начала набирать, потому что были обстрелы. Что я делала? Я пила и ела. Новый год, обстрелы - ем. Май - ем. Вот это все. Я пытаюсь держать себя в руках, но я живой человек", - рассказала певица.

Сейчас Приходько говорит, что сидит на диете, что ей очень нелегко дается:

"Немножко похудела. Получается, честно говоря, плохо. Иногда хочется выпить, съесть сладкого, пожрать на ночь. Третий день я держу себя в руках. Я голодаю. Это не интервальное голодание, это просто нужно есть один раз около пяти вечера. Я так уже делаю третий день".

Ранее УНИАН писал, как Приходько резко набросилась на Потапа из-за "дружбы" с россиянами

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