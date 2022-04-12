Российские оккупанты ограбили квартиру в Буче под Киевом.

Украинская артистка Нина Матвиенко рассказала, что оккупанты ограбили квартиру ее сестры под Киевом. Находясь в Буче, они мародерствовали во многих квартирах. Поэтому из недавно приобретенной квартиры сестры Нины Матвиенко вынесли немало.

Об этом она рассказала в интервью "Зірковий шлях". Звезда уточнила, что российские военные пробирались в квартиры местных жителей ночью, чтобы их никто не заметил.

"Я была удивлена ​​тем, что это произошло так быстро и ночью, как фашисты, как настоящие бандиты, воры, злодеи… а оно так и есть! И что они мололи все эти годы? Как могли рассказывать, что мы братья и сестры? За что все это? За что нас убивать, насиловать этих молодых девушек?", - сказала певица.

Матвиенко призналась - из квартиры сестры вынесли абсолютно все, "до трусов".

"У моей сестры в Буче развалили дом. Она только купила квартиру, все вложила туда. А эта банда "кадыровская" все повыносила из дома – до трусов повыносила. Голодранцы! Я еще такого убожества не видела. Это зверье, душегубы, это саранча, которая сегодня уничтожает все живое", - эмоционально высказалась знаменитость.

Напомним, названы украинские звезды, которые пошли волонтерить после вторжения РФ.

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