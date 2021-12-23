Певица заявила, что пресса и ТВ перекрутили ее заявление.

Украинская певица Зианджа, ранее известная украинцам под псевдонимом Борис Апрель (настоящее имя Борис Круглов, - ред.) заявила, что не делала никаких операций по смене пола.

Об этом артистка написала на своей страничке в Instagram.

31-летняя артистка отметила, что в 2014 году заявила о своем каминуг-ауте, тогда как украинская пресса и ТВ перекрутили заявление певицы.

Читайте также"Двойник" Лободы, Зианджа, Дженнер: 5 звезд-трансгендеров, которым надоело жить в собственном теле (фото)"Громкие заголовки = больше шума, больше кликов по ссылкам = больше денег. Я последовала совету PR-менеджера закрыть на это глаза и не стала спорить... Я нужна им только тогда, когда мое имя на слуху. На мне всегда хотели наживиться и использовать в качестве громкого скандала", - написала певица.

По ее словам, женщину в обществе считают за объект и слабое звено.

"Если ты транс-женщина, ты также подходишь под эту категорию. А если транс мужчина - о, молодец! Давай, наш мужик! Пополнение в рядах! Будьмо! В итоге: мужчина/мужественность - это Бог, завоеватель, сила. Женщина/женственность - сверх-эмоциональная, быстро заменимая", - отмечает Зианджа.

Певица также рассказала, почему так редко давала интервью. Артистка отметила, что не может дать драмы, которую от нее все ждут, так как чувствует себя счастливой и наслаждается жизнью.

"Почему я до сих пор на всё не плюнула? Потому что представленность/репрезентация важна. Молчание и сидение в шкафу вредят свободе ЛГБТ+ людям. Наши истории заслуживают того, чтобы быть услышанными. Мы существуем, а значит наше счастье и жизни важны! Мы хотим лишь Видимости, а в результате - Равноправия, чтобы все были счастливы и довольны. И мы и вы. Как одно целое. Одна страна. Без громких лозунгов и скандирования. Без насилия и кровопролития. Я больше не позволю им заставлять меня молчать и делать удобной для них", - написала певица.

Ранее УНИАН сообщал, что певица-трансгендер Зианджа кардинально изменила имидж и анонсировала собственный проект.

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