Елена Филонова вышла на связь с подписчиками после похорон своей подруги.

Украинская телеведущая Елена Филонова вчера попала под раздачу из-за съемок похорон своей подруги. А уже сегодня девушка появилась в инста-сториз и пожаловалась на плохое самочувствие.

В кадре Филонова предстала с маской на лице и рассказала, что выглядит ужасно, да и на лице у нее начались высыпания. Девушка связывает это с критическими днями и со стрессом, который пережила на похоронах.

"Выгляжу ужасно. Лицо посыпало. Отекла. Намазалась всем чем только могла. Плюс супер дни начались раньше из-за стресса. Меня трясет изнутри. Надеюсь, вы меня понимаете", - подписала кадр Филонова.

Читайте также"Очень соскучился": муж-миллионер сделал ведущей "Танцев со звездами" роскошный сюрпризНапомним, ранее Елена Филонова, которая неоднократно подвергалась критике из-за своего поведения, озадачила поклонников в очередной раз. Девушка присутствовала на похоронах своей подруги и снимала все это на видео.

Кто такая Елена Филонова

Елена Филонова – украинская журналистка и телеведущая. Принимала участие в таких программах как "Ревизор", "Співають всі", а сейчас ведет свою программу "Реальная жизнь" на телеканале LIVE. В 2020 году неожиданно для всех заявила об участии в выборах мэра Киева.

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Автор: Диана Могилевич