Елена Филонова озадачила своим поступком.

Украинская телеведущая Елена Филонова, которая неоднократно подвергалась критике из-за своего поведения, озадачила в очередной раз. Девушка присутствовала на похоронах своей подруги и снимала все это на видео.

"Умерла наша девочка, Ирочка. Покойся с миром, родная. Пусть там тебе будет лучше. Бесконечно любим, будем помнить. Я помню, как ты сильно хотела собаку, мы ещё говорили, что тебе станет лучше, ты выздоровеешь и я подарю тебе её. Какой же ты была светлой, доброй, открытой к людям, помогала детям и сама была мамой 4-х детей. Не хватает сил описать, какой ты была прекрасной. Но мы будем помнить тебя всегда. Светлая память. Шок. Не верю, что пишу это", - написала Филонова.

Кроме того, Филонова показала, как опускали гроб в землю и даже успела сфотографироваться с цветами на фоне кладбища. Поклонники звезды пришли в ужас от ее поступка и раскритиковали ее. Но у Филоновой нашлось, что им ответить.

"Я имею права говорить о таких моментах, о которых в нашем обществе не принято. Я не танцую на костях, я говорю так, как есть. Говорю открыто с болью в душе. А вы не в праве меня осуждать. Мне больно", - добавила Филонова.

Кто такая Елена Филонова

Елена Филонова – украинская журналистка и телеведущая. Принимала участие в таких программах как "Ревизор", "Співають всі", а сейчас ведет свою программу "Реальная жизнь" на телеканале LIVE. В 2020 году неожиданно для всех заявила об участии в выборах мэра Киева.

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Автор: Диана Могилевич