Россияне уже отреагировали на это и успели обозвать украинского артиста "русофобом".

Известный украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, в свое время создал много новогодних песен, которые стали хитами. В аннексированном Россией Крыму люди встречали Новый год именно под треки украинца. Певец поделился видео, на котором показал, как герои ролика зажигают под его хит.

Знаменитость на своей странице в Instagram опубликовал видео, которое распространили российские паблики в сети. На нем видно, что группа людей веселится и танцует у елки под известную русскоязычную песню Верки Сердючки "Все будет хорошо".

К танцу жителей оккупированного Крыма также присоединились Дед Мороз и Снегурочка, которые являются героями сказок страны-агрессора. Судя по подписи Данилко, все это происходило в Симферополе в новогоднюю ночь.

"Крым наш! Симферополь! Новогодняя ночь 2025!" - написал исполнитель в подписи к видео.

К слову, такое поведение жителей Крыма не слишком порадовало россиян. В частности, в пропагандистских Telegram-каналах распространили видео с песней Верки Сердючки и назвали Данилко "русофобом". А также россияне написали, что украинец "приписал Крым Украине", хотя он никогда не был российским. Также на ролике слышно, что поведение людей выбесило фанатов Путина. Вероятно, автор видео за кадром сказал, что ему захотелось побить тех, кто танцует под песню Данилко.

Напомним, ранее Андрей Данилко резко отреагировал на очередной фейк россиян. Пропагандисты исказили слова артиста из интервью и распространили фальшивую информацию. Они перекрутили его слова, что якобы певец поддерживает террористов и принимает язык страны-агрессора.

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