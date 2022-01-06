Слава Каминская вступилась за опальную певицу Лорак.

Украинская певица Слава Каминская опубликовала в своем Instagram фотографию с опальной певицей Ани Лорак и написала ей слова поддержки.

Так, Каминская считает, что в каждой стране есть свой голос народа, но мы "не ценим то, что имеем".

"Что бы не происходило, есть голос страны в нашей стране, и мы не ценим то, что имеем! Все временно - политика, взгляды, телевидение! Ани Лорак - артистка! И, видимо, вакуум информационный - это про нас! Я, кстати, пою лучше, чем дерусь", - написала Каминская.

Читайте также"Любимые люди": Макс Тарапата намекнул на роман с ОгневичВ комментариях под этим постом Ани Лорак оставила "сердечко".

"О, началось, какая разница. Мы артисты - голуби мира. Наша страна это не временно и война не временно. Должна быть принципиальная позиция", "Если бы ваши сыновья и дочери были на фронте на передовой, вы бы говорили иначе. А матери, у которых погибли сыновья и дочери на войне, знают цену жизни и культуры в целом! И не станут говорить: какая разница и артисты - это далеко от политики", "Мы ценим тех, кто за деньги не продался, не веселит тех, кто убивает и калечит наших отцов. Гражданская позиция она есть или её нет!", - негодуют пользователи сети.

Напомним, что выступающая в РФ Ани Лорак собирается в Украину с концертами. Она планирует выступить в Харькове, Запорожье и Херсоне.

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