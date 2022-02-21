По словам Лии, она всегда ожидала чего-то плохого.

Дочь украинского композитора и продюсера Константина Меладзе - Лия - рассказала, как пережила развод родителей.

По словам девушки, развод отца Константина Меладзе и мамы Яны Сумм отразился на ее эмоциональном состоянии.

"Все ссоры, которые происходили у нас дома, они достаточно обыденные для любой семьи, но на моей психике это очень сильно отразилось. Когда ты не совсем понимаешь, что там может кого-то разозлить, что кого-то может огорчить. У нас вся семья довольно тревожная. Я просто всегда ожидала, что что-то случится плохое", - сказала Лия в программе "ЖВЛ".

Также она добавила, что очень рада тому, что и ее отец, и мама обрели личное счастье, пусть даже не друг с другом. Константин тайно женился на певице Вере Брежневой, а Яна вышла замуж за бизнесмена.

"Я не чувствовала себя брошенной, оставленной, а мама мне четко дала понять, что когда разводятся родители, дети не разводятся. Я хотела просто, чтобы они были счастливы. Это все, что мне нужно", - добавила Лия.

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