В комментариях фанаты защищают певицу.

В TikTok завирусилось видео с известной украинской певицей Тиной Кароль. Пользователи сделали нарезку кадров с исполнительницей, где она рассказывает о своей песне "Russian boy", а затем поет ее. Ролик вызвал много обсуждений среди поклонников артистки.

Видео начинается с того, что блогерша спрашивает у Тины, есть ли в ее репертуаре песня, за которую ей стыдно. На что Кароль ответила лаконичное нет. Пользователи решили сделать ролик, в котором напомнили, что в далеком 2005 году знаменитость пела о "русских парнях" и о "русской душе". Тогда певица исполняла песни на русском языке.

"Привет, всех рада приветствовать. И это новая песня "Russian boy". Она о русских парнях, о нашей русской душе", - прокомментировала почти 20 лет назад новый трек артистка.

Под видео уже есть почти 1000 комментариев и преимущественно все они положительные. Пользователи стали на защиту исполнительницы и не хейтят ее, а наоборот даже поддерживают и указывают, что тогда многие украинцы слушали такие песни. Некоторые считают, что звезда могла просто забыть об этом треке, отвечая на вопрос о стыде.

В дополнение, большинство поклонников ее творчества пишет, что в 2005-м отношение к РФ было иным, чем сейчас, мол, все вокруг говорили по-русски, а певцы выступали в РФ и выпускали русскоязычные композиции:

"Народ, ну вы серьезно? 2005 год, все мы слушали какое-то дерьмо!"

"Я думаю, она и сама ее не помнит. Это не какой-то шедевр, она не была популярной тогда"

"Давайте откровенно. Мы все в те времена к России относились не так, как сейчас"

"А почему ей должно быть стыдно за эту песню? Это было в 2005 году"

"Я и не слышал этого кринжа никогда. Тина, что это такое? Что за "Russian boy"?"

"Интернет помнит все. Уважение тем, кто не ленится и такое находит"

"Она ее 20 лет назад пела. Давайте еще про подгузники ее спросим?"

К слову, этой песни нет на стриминговых платформах. На YouTube можно найти лишь видео, где Кароль исполняет этот трек на английском.

Напомним, ранее Тина Кароль раскрыла секрет своей стройной фигуры. Артистка рассказала, каких правил придерживается в питании и спорте.

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