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"Выглядишь идеально": Тина Кароль "взорвала" Instagram экстремальным декольте (фото)

11:10, 28 апреля 2020
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Тина Кароль / УНИАН
Instagram Тина Кароль

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Свежий снимок артистка разместила в своем Instagram.

Вечернее черное платье в пол эффектно подчеркнуло роскошную зону декольте певицы. Также платье декорировано блестящими пикантными вставками-шлейками. 

"Выглядишь идеально", "Как всегда непревзойденна", "Тиночка, ты прекрасна!", - написали ей фанаты в комментариях. 

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Теги: #Тина Кароль#Тина Кароль фото