"Выглядишь идеально": Тина Кароль "взорвала" Instagram экстремальным декольте (фото)

На снимке Кароль показывает смелое декольте, которое подчеркивает ее пышную грудь.

Украинская певица Тина Кароль потрясла сеть экстремальным декольте. Читайте такжеСМИ назвали неожиданную причину развода звезды "Мажора" Прилучного с женой Свежий снимок артистка разместила в своем Instagram. Вечернее черное платье в пол эффектно подчеркнуло роскошную зону декольте певицы. Также платье декорировано блестящими пикантными вставками-шлейками. "Выглядишь идеально", "Как всегда непревзойденна", "Тиночка, ты прекрасна!", - написали ей фанаты в комментариях.

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