"Выглядишь идеально": Тина Кароль "взорвала" Instagram экстремальным декольте (фото)
11:10, 28 апреля 2020Звезды
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На снимке Кароль показывает смелое декольте, которое подчеркивает ее пышную грудь.
Тина Кароль / УНИАН
Украинская певица Тина Кароль потрясла сеть экстремальным декольте.
Instagram Тина Кароль
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Свежий снимок артистка разместила в своем Instagram.
Вечернее черное платье в пол эффектно подчеркнуло роскошную зону декольте певицы. Также платье декорировано блестящими пикантными вставками-шлейками.
"Выглядишь идеально", "Как всегда непревзойденна", "Тиночка, ты прекрасна!", - написали ей фанаты в комментариях.
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