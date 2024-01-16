По словам Кричевского, путинист "слизал" его образ.

Украинский музыкант, известный своим хитом "Киевлянка", Гарик Кричевский рассказал о временах, когда на сцене появился российский певец Стас Михайлов.

Известно, что они пишут песни в одном жанре, поэтому в каком-то плане они были конкурентами. Однако, как рассказал Кричевский в интервью УНИАН, ему нечего было делить с Михайловым, потому что последний просто "слизал" его образ.

"Все гораздо страшнее. Стас Михайлов появился на сцене лет на 20 позже меня. Более того, некоторое время он выглядел так же, как и я. Он просто "слизал" мой образ. Поэтому нас даже путали. Это был ужасный период моей жизни, когда меня путали со Стасом Михайловым. Потом он изменил стиль, я состарился, и все прошло", - с юмором рассказал Гарик.

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Стоит отметить, что Гарик Кричевский всегда был за Украину. С первых дней большой войны он осудил преступный режим Кремля и выразил поддержку своему народу.

А вот Стас Михайлов наоборот стал путинистом. Он всячески поддерживает полномасштабное вторжение, которое забрало жизни тысячи украинцев. Он выступает за геноцид нашего народа и часто ездит к оккупантам.

Напомним, ранее Гарик Кричевский ответил, почему не пошел на фронт.

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