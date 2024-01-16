Он считает, что каждый должен заниматься своим делом.

Когда началась полномасштабная война в Украине, певец Гарик Кричевский был призывного возраста. Однако, он не взял в руки оружие и не пошел на фронт. В интервью УНИАН он объяснил свое решение.

Известно, что Кричевский закончил медицинский институт, работал на "скорой помощи" и даже в психиатрической больнице. Поэтому у него достаточно опыта для того, чтобы оказывать людям первую медицинскую помощь.

Как признался артист, в начале войны у него действительно были мысли о том, чтобы пойти на фронт военным врачем. Но вскоре он понял, что в тылу будет намного полезнее.

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"Когда началась война, я еще был призывного возраста. Наверное, меня бы мобилизовали как военного медика. Но мне кажется, что я, как музыкант, принес бы больше пользы стране, чем как врач. Потому что я уже больше 30 лет не практикую. В Украине гораздо больше людей, которые бы лучше справились с этой задачей", - сказал Гарик.

При этом он добавил, что у него много знакомых, которые сейчас защищают Украину на передовой, но есть и те, кто героически погиб в бою с оккупантами.

"Я думаю, что артист должен писать музыку, давать концерты, выступать перед людьми, чтобы они психологически разгружались, выступать перед военными. Артист должен работать. Ему не нужно мешать. Будь моя воля, я бы всем известным артистам дал "бронь", потому что они принесут намного больше пользы своими концертами, в том числе и для диаспоры, которая очень скучает по родине. Артист всегда должен быть артистом", - добавил Кричевский.

Напомним, ранее Гарик Кричевский выпустил хит "Киевляночка" на украинском.

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