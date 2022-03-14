Музыкант выразил сожаление миру, который был разрушен в один миг.

Российский музыкант Андрей Макаревич опубликовал пост в Facebook, в котором жестко высказался в адрес президента РФ Владимира Путина.

"Войны существовали с тех пор, как существует человечество. Наверно, наивно было бы предполагать, что на нашем веку всё вдруг закончилось. Но: тысячи погибших за две недели, сотни тысяч беженцев, разрушенные города - всё из-за больных амбиций одного человека! Мы в средневековье?", - Макаревич задал риторический вопрос россиянам.

Он добавил, что каждый день ему звонят знакомые, которые сейчас находятся в полном отчаяние.

"Каждый день мне звонят люди. Это очень хорошие люди. Кто-то уже уехал, кто-то еще нет. Они в полном отчаянии от невозможности что-то сделать, хоть как-то повлиять на ситуацию. Безумно жаль мира, который был разрушен в одночасье", - написал Макаревич.

Напомним, ранее Макаревич записал трогательное видео, в котором сказал, что его страна сошла с ума и он ничем не может ей помочь.

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