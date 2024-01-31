Женщина говорит, что это для нее большая честь.

Американская актриса Марго Робби, которая известна по фильмам "Отряд самоубийц", "Барби" и многим другим киноработам, стала лауреаткой премии "AACTA Trailblazer Award". Об этом сообщает издание Varietу.

Премия вручается с 2015 года Австралийской академией кино и телевизионных искусств за достижения талантливых личностей, признавая их вклад в продвижение австралийского кино как в самой Австралии, так и за ее пределами. Кстати, она является австралийским аналогом престижных кинопремий "Оскар" или "BAFTA".

"Влияние Марго Робби выходит за рамки экрана, потому что она продолжает формировать нарратив и бросать вызов нормам. Ее приверженность правам и возможностям женщин в кино в сочетании с талантом и деловой хваткой, делает Робби влиятельной фигурой в мире развлечений и заслуженной лауреаткой премии "AACTA Trailblazer Award 2024", - заявили организаторы.

Награду актрисе вручат во время церемонии 10 февраля в Доме искусств на Золотом побережье Квинсленда.

Интересно, что Академия хочет отметить две киноработы Марго Робби в фильмах "Я, Тоня", где она сыграла роль фигуристки Тони Гардинг.

Также не остался без внимания фильм "Сенсация". В нем Марго сыграла молодую женщину, пытающуюся выжить в токсичной среде телевизионного мира.

Сама Робби уже успела прокомментировать эту новость так:

"Австралия всегда была моей опорой. Поэтому получить такое признание здесь - невероятно особенно. Я верю в силу сторителлинга и влияние, которое он может оказать на формирование культуры и вдохновение других".

Напомним, недавно были объявлены номинанты на кинопремию "Оскар-2024". Среди них нет Марго Робби, однако голливудские звезды недовольны таким решением и требуют добавить ее и режиссера фильма "Барби" Грету Гервиг в список.

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