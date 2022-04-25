Знаменитости доказывают, что можно создать счастливую семью, независимо от разницы в возрасте.

В современном мире уже давно никто не смотрит на цифры в паспорте, особенно если дело касается чувств. Украинские знаменитости уже неоднократно доказали, что для настоящей любви нет никаких помех.

Никита Добрынин и Даша Квиткова

Эта парочка познакомилась на шоу "Холостяк", где телеведущий Никита Добрынин был главным героем. Нежная и чувственная Даша сразу покорила его сердце, поэтому не странно, что в финале проекта он выбрал именно ее. Несмотря 10-летнюю разницу в возрасте, они счастливы вместе. Недавно у них родился сынишка Лев, они вместе построили роскошный дом, много путешествуют.

Константин Меладзе и Вера Брежнева

У Меладзе и Брежневой разница в возрасте аж 21 год, но это не мешает им вместе створить, любить и наслаждаться жизнью. Более того, Брежнева неоднократно говорила о том, что хотела бы родить своему супругу ребенка, но переживает из-за своего возраста. Отметим, эта пара отлично совмещает и работу, и личную жизнь.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко

Красавица Александра Кучеренко приглянулась Комарову на шоу "Танцы со звездами" - их соединили танцы. В 2019 году они сыграли тайную свадьбу в Израиле. Несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте, они счастливы вместе. Даже когда Дмитрий находится в экспедициях, он находит возможность хоть ненадолго увидеться со своей любимой.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

Екатерина Репяхова младше Виктора Павлика аж на 28 лет. Но это не помешало им сыграть красивую свадьбу и родить сына Михаила. Сейчас Екатерина находится за границей из-за войны в Украине, но даже оттуда она всячески поддерживает своего супруга, который был вынужден остаться в Украине.

Николай Тищенко и Алла Барановская

Модель Алла Барановская младше Николая Тищенко на 23 года. Но что такое цифры, когда речь идет о любви? Известно, что Тищенко часто устраивает своей супруге романтические сюрпризы, дарит дорогие подарки и всячески ухаживает за ней. Кроме того, они воспитывают сына Давида.

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