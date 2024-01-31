Украинская певица Ирина Федишин пожаловалась на проблемы со здоровьем. Оказалось, что женщине стало плохо во время своего концертного тура по Украине. Об этом она сообщила у себя в Instagram.
"Последние три концерта были непростыми, ведь я заболела. Два из которых прошли с температурой. Дальше был выходной и весь день я снова пролежала с температурой, весь день был в интенсивном лечении. После дозы медикаментов я вернулась на сцену", - отметила певица.
Далее Ирине не ставало лучше. Она рассказала, что не могла подвести команду, поэтому пыталась лечиться прямо в гримерке.
"Спасалась как могла. Сбегала со сцены и сразу шла полоскать горло. Просто не хотела вам рассказывать, зачем я буду вас пугать?"- написала Федишин.
Ирина говорит, что подобное состояние было у нее когда-то на концерте в Канаде. Однако на этот раз было трудно допевать песни на сцене.
"Таблетки спасали, но от такого ослабленного состояния ноги тряслись на сцене. Сейчас мне уже легко говорить об этом, но тогда я стояла и считала песни до окончания концерта", - сказала певица.
Федишин добавила, что эмоционально едва выдерживала всю эту ситуацию.
"Мне хотелось расплакаться и, чтобы меня кто-то пожалел. Но я собрала все силы и... расплакалась уже дома после завершающего концерта тура", - призналась Ирина.
Однако помог ей справиться с эмоциями и усталостью муж Виталий. По словам певицы, он приготовил ей вкусный завтрак после тура и обнял.
"Такой он у меня романтик. Пожалел, приласкал, сказал, что я у него самая лучшая, гордится моей выдержкой. Как хорошо, когда есть родные рядом - это самая крепкая стена и самое большое богатство", - написала она.
Сейчас певица старается больше отдыхать и проводить время с семьей.
Напомним, недавно Ирина Федишин сообщила о потере родного человека.