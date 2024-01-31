Женщине стало плохо во время тура.

Украинская певица Ирина Федишин пожаловалась на проблемы со здоровьем. Оказалось, что женщине стало плохо во время своего концертного тура по Украине. Об этом она сообщила у себя в Instagram.

"Последние три концерта были непростыми, ведь я заболела. Два из которых прошли с температурой. Дальше был выходной и весь день я снова пролежала с температурой, весь день был в интенсивном лечении. После дозы медикаментов я вернулась на сцену", - отметила певица.

Далее Ирине не ставало лучше. Она рассказала, что не могла подвести команду, поэтому пыталась лечиться прямо в гримерке.

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"Спасалась как могла. Сбегала со сцены и сразу шла полоскать горло. Просто не хотела вам рассказывать, зачем я буду вас пугать?"- написала Федишин.

Ирина говорит, что подобное состояние было у нее когда-то на концерте в Канаде. Однако на этот раз было трудно допевать песни на сцене.

"Таблетки спасали, но от такого ослабленного состояния ноги тряслись на сцене. Сейчас мне уже легко говорить об этом, но тогда я стояла и считала песни до окончания концерта", - сказала певица.

Федишин добавила, что эмоционально едва выдерживала всю эту ситуацию.

"Мне хотелось расплакаться и, чтобы меня кто-то пожалел. Но я собрала все силы и... расплакалась уже дома после завершающего концерта тура", - призналась Ирина.

Однако помог ей справиться с эмоциями и усталостью муж Виталий. По словам певицы, он приготовил ей вкусный завтрак после тура и обнял.

"Такой он у меня романтик. Пожалел, приласкал, сказал, что я у него самая лучшая, гордится моей выдержкой. Как хорошо, когда есть родные рядом - это самая крепкая стена и самое большое богатство", - написала она.

Сейчас певица старается больше отдыхать и проводить время с семьей.

Напомним, недавно Ирина Федишин сообщила о потере родного человека.

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