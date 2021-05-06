Лилия удалила фото с Муратом Налчаджиоглу.

Девушка Мурата Налчаджиоглу, 25-летняя Лилия удалила с ним все фотографии в Instagram.

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В то же время она опубликовала несколько новых снимков, на которых позирует в купальнике.

"Живите во всех тех моментах, которые вы не можете выразить словами", - написала она.

Известно, что Лилия живет в столице Украины, работает визажистом, а также у нее есть ребенок от предыдущих отношений. С Муратом она начала встречаться в 2020 году. В начале текущего года они вместе отдыхали в Турции и делились яркими снимками. Но вот сейчас девушка решила убрать из ленты совместные фотографии с турецким бизнесменом. Вместе ли пара или они расстались - пока неизвестно.

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Автор: Диана Могилевич