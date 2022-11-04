Артистка в очередной раз выразила свою поддержку Украины.

Известная российская певица Земфира на концерте в Лондоне высказалась против войны. Она еле сдерживая эмоции вспомнила свои концерты в украинских городах, а затем исполнила свою новую антивоенную песню "Не стреляйте".

Вот что со сцены произнесла исполнительница:

"Я хочу выразить, во-первых, поддержку Украине. Я понимаю, что больше никогда не сыграю в Украине. Но я очень хорошо помню эти концерты: Харьков, Днепр, Киев, Донецк, моя любимая Одесса. Я прекрасно это помню. И, конечно, этого у меня никто не заберет, это навсегда со мной".

После этого кто-то из толпы крикнул на украинском: "Ми тебе любимо!"

Земфира также добавила, что любит Россию, так как это ее родная страна:

"В то же время мне очень жаль Россию. Я очень люблю мою Россию. Я неоднократно проехала ее вдоль и поперек. Я видела светлые лица на своих концертах. И это тоже всегда будет со мной. Просто сейчас идет война, совершенно бессмысленная и жестокая. Просто сейчас моя страна уничтожает Украину и саму себя. Очень хочется мира. Нет войне!".

Напомним, недавно Земфира на концерте в Берлине призвала прекратить войну.

Также УНИАН писал, что Земфира поддержала Украину новым клипом "Не стреляйте", где показала бомбежку украинских городов.

Вас также могут заинтересовать новости: