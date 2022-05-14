Король ужасов американский писатель Стивен Кинг считает, что российский президент Владимир Путин недооценил Украину перед нападением на нее.
Об этом он написал в Twitter.
"Путин думал, что имеет дело с болонкой. Оказалось, что это была росомаха. Слава Украине!", - написал Кинг.
Напомним, что Кинг открыто поддерживает Украину и осуждает действия Путина и России. В частности, Кинг отказался издавать свои книги в России из-за войны против Украины.
Как сообщал УНИАН, 1 марта Кинг поддержал Украину и показался в соответствующей футболке с желто-голубым рисунком.
Также писатель заявлял, что президент Российской Федерации Владимир Путин может всех убить. "Путин должен исчезнуть до того, как он нас всех убьет", - сказал писатель.
А 11 мая он опубликовал фото, на котором предстал в синей кепке с надписью "Ukraine" цветов украинского флага.