Американский писатель с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину осуждает действия Путина.

Король ужасов американский писатель Стивен Кинг считает, что российский президент Владимир Путин недооценил Украину перед нападением на нее.

Об этом он написал в Twitter.

"Путин думал, что имеет дело с болонкой. Оказалось, что это была росомаха. Слава Украине!", - написал Кинг.

Напомним, что Кинг открыто поддерживает Украину и осуждает действия Путина и России. В частности, Кинг отказался издавать свои книги в России из-за войны против Украины.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Кинг поддержал Украину и показался в соответствующей футболке с желто-голубым рисунком.

Также писатель заявлял, что президент Российской Федерации Владимир Путин может всех убить. "Путин должен исчезнуть до того, как он нас всех убьет", - сказал писатель.

А 11 мая он опубликовал фото, на котором предстал в синей кепке с надписью "Ukraine" цветов украинского флага.

Вас также могут заинтересовать новости: