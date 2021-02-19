Пара уже вернулась домой с отдыха на Мальдивах.

Украинский телеведущий Владимир Остапчук опубликовал в Instagram фотографию, на которой позирует вместе со своей супругой Кристиной Горняк.

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Девушка позирует на берегу океана в белом смежном купальнике, а Вова в шортах и рубашке стоит перед ней на одном колене и целует в "беременный" животик.

Поклонники сразу начали поздравлять пару с беременностью. Но они не заметили главного, что Вова и Кристина решили просто пошутить. Девушка надула животик, вероятно, после плотного обеда.

"Главная новость с Мальдив. Спасибо all inclusive за то, что набрали по 3 кг каждый", - подписал фото Остапчук.

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Автор: Диана Могилевич