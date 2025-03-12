'Вошел в кураж': блогер рассказал о реакции Ефросининой на жесткую шутку на Нацотборе

Черепущак говорит, что Ефросинина писала ему после этого.

Блогер и ведущий Андрей Черепущак, более известный как "Галицкая Дева", рассказал о реакции Маши Ефросининой на его шутку во время Нацотбора на Евровидение-2025.

Так, в прямом эфире Черепущак обратился к Ефросининой со словами: "Марийка, моя золотуся, моя писюся. Добрый вечер, моя пикантная куница".

В интервью "Коротко про" он сказал, что этого не было в сценарии, он просто вошел в кураж, поэтому и пошутил так. Ефросинина, по его словам, не обиделась, так как она понимает юмор и хорошо к нему относится.

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"Этого не было в сценарии! Это я вошел в кураж, как говорится, и сама по себе вылетела такая шутка. Но она была исключительно в положительном русле. От "Суспільного" мне претензий не поступало. Не знаю, был ли какой-то разбор полетов у них, но до меня не доходило", – признался Черепущак.

На следующий день после этого, продолжил блогер, Мария написала ему.

"Мария Ефросинина точно не обиделась на шутку, потому что дружит и с юмором, и со мной. Она все правильно поняла и к утру следующего дня даже написала в шутку: "Ку-ку! Твоя писюся". Вообще Маша – моя любимая ведущая, я ее обожаю", – добавил он.

Черепущак отметил, что они с Ефросининой общаются и вне камер. Они могут встретиться на кофе. Более того, ведущая может дать блогеру ценный совет, если он к ней обращается.

Напомним, Маша Ефросинина оконфузилась на Нацотборе на Евровидение-2025.

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