Маша Ефросинина оконфузилась на Нацотборе на Евровидение-2025

Ей на помощь пришел Притула.

Ведущая Нацотбора на Евровидение-2025 Маша Ефросинина попала в конфуз. Так, она забыла слова, из-за чего немного растерялась. Поэтому ей помог Сергей Притула.

В этот момент Ефросинина начала листать сценарий, чтобы найти свою реплику. В связи с этим в зале была тишина.

Притула решил взять ситуацию в свои руки и начал рассказывать о своих фаворитах на Нацотборе, чтобы у Ефросининой было больше времени собраться и вспомнить свои слова.

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Интересно, что в этом году Притула появился на Нацотборе с важной миссией. Он призывал зрителей донатить на армию.

До полномасштабной войны он также был одним из ведущих шоу, однако после 24 февраля 2022 года он полностью прекратил свою творческую деятельность и все силы направил на помощь ВСУ.

Напомним, Сергей Притула также ушел из проекта "Хто зверху?". На его место пришел блогер Богдан Шелудяк. А недавно стало известно и то, что проект покидает Леся Никитюк. Ходят слухи, что телеведущая беременна. Хотя сама она никак это не комментирует. Известно лишь то, что она выходит замуж за своего возлюбленного-военного.

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