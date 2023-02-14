Некоторые украинские артисты в течение последнего года успевали волонтерить, давать концерты, сниматься, еще и личную жизнь устраивать.

В День святого Валентина вспоминаем об украинских звездах, которые в течение последнего года успевали помогать украинцам, собирать деньги для военных, волонтерить, давать концерты, сниматься, но и о личной жизни не забыли. Их пример доказывает - светлое и прекрасное чувство помогает приблизить нашу победу.

Владимир Дантес

Для музыканта полномасштабная война началась в одиночестве. Как стало известно в марте, незадолго до 24 февраля они с Надей Дорофеевой расстались. Уже летом Дантес сообщил, что он уже не холостяк - сейчас Вова состоит в отношениях с ресторатором Дашей Кацуриной.

Надя Дорофеева

Говоря о Дантесе, было бы неправильно обойти стороной бурную личную жизнь его бывшей. Так, Дорофеева недолго была одна - в мае 2022 фанаты начали поговаривать о том, что она якобы встречается с ресторатором Михаилом Кацуриным. В начале лета пара подтвердила отношения.

Видео дня

Несмотря на то, что сначала Дантеса и Дорофееву обвиняли в хайпе на том, что они якобы "обменялись" партнерами, сейчас каждая пара счастлива по-своему.

Даша Астафьева

Модель и звезда журнала "Playboy" в самые тяжелые времена оставалась в Киеве - чистила картошку и готовила обеды для военных и волонтеров. В одном из интервью Астафьева призналась, что встретила мужчину, с которым сейчас состоит в отношениях. Его имени она решила не раскрывать, однако уточнила, что он покорил ее своей оригинальностью.

Наталья Могилевская

Известная певица встретила свою любовь после 24 февраля. Хотя с этим мужчиной она была знакома долгие годы, но чувства проснулись именно во время войны. Как призналась Наталья, он покорил ее своей решительностью и поддержкой. Имя возлюбленного звезда не раскрывает, но уверяет, что сейчас очень с ним счастлива.

Евгения Эмеральд

Женщина до войны была предпринимательницей, а после вторжения отправилась на фронт защищать свою страну. Эмеральд, известная под псевдонимом "Жанна д`Арк" познакомилась со своим будущим мужем Евгением Стипанюком на фронте. Осенью 2022 года они поженились и сообщили, что ждут ребенка - Евгения беременна девочкой.

Напомним, Кароль устроила сексуальную фотосессию прямо на улице.

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