Певица любит выглядеть эффектно. Фишка ее образа - это яркая красная помада.

Украинская певица Тина Кароль, которая очень переживает по поводу своего внешнего вида, старается всегда быть эффектной на публике. Сейчас в своем Telegram-канале "Щоденник мрійниці" знаменитость поделилась подборкой фото, сделанных, очевидно, на прогулке.

На снимках Кароль сделала макияж с акцентом на губы - выделила их ярким красным. Волосы распущены и небрежно уложены на плечи. Одета Тина в базовую белую футболку с вышитым гербом Украины под воротником и в черную джинсовую жилетку.

"Было настроение и такое. Как ты?" - кратко написала Тина в своем Telegram-канале.

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"Какие губки!"

"Самая лучшая"

"Отличное фото!"

"Тина, выглядишь просто ошеломляюще!"

Следует отметить, что в подборке фото Кароль показала, что она сидит на летней террасе кафе и ест синнабоны. Их аппетитный вид певица передала снимком крупным планом.

Самое последнее фото - это вес звезды. Весы показывают, что артистка сейчас весит 52,8 кг - совсем недавно эта отметка была на уровне чуть выше 53 кг. Тогда знаменитость рассказала, что сидит на диетах с 15 лет, однако все они были не очень эффективными или совсем не давали результата до тех пор, пока она не обратилась к врачу и правильно не подошла к процессу избавления организма от всего вредного. Сейчас Тина Кароль выглядит просто замечательно.

Напомним, Тина Кароль неприлично вывалила грудь.

Также УНИАН писал о позорных конфузах Кароль, Поляковой, Каменских и других звезд на сцене и во время съемок.

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