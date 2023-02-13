И артист, и его 40-летний сын поддерживают войну в Украине.

Российский певец, который восхваляет путинский режим, Олег Газманов говорил о том, что готов ехать на фронт на стороне России, а вот его сын пока не спешит принимать такие кардинальные решения.

Несмотря на то, что он, как и отец, поддержал полномасштабное российское вторжение в Украину, умирать на поле боя не хочет. Хотя Газманов-старший уверяет, что у его сына просто нет боевых навыков.

"Он не служил, у него нет навыков", - сказал Газманов в одном из интервью.

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Он добавил, что его сын неоднократно посещал незаконно оккупированный Донецк и Луганск и планирует сделать это снова.

Позиция Олега Газманова по войне в Украине

Олег Газманов заявил, что готов ехать на войну в Украине, если этого потребует правительство его страны. Однако сейчас, как говорит обезумевший артист, он полезнее тем, что поет и выступает для оккупантов.

"Мне 71 год. Если родина прикажет, я возьму автомат и пойду. Но сейчас полезен тем, что пою свои песни", - сказал музыкант.

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