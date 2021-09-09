Владимир Завадюк говорит, что остался в хороших отношениях с певицей после того, как она покинула проект в роли ведущей.

5 сентября стартовал новый сезон проекта "Танцы со звездами". Первый выпуск был очень ярким и в то же время некоторые участники отличились особой дерзкостью.

Но главной неожиданностью для зрителей стало то, что певица Тина Кароль, которая была ведущей проекта с момента его основания, больше не будет вести шоу вместе с Юрием Горбуновым. Ее заменила телеведущая Иванна Онуфрийчук.

Разумеется, поклонники Тины Кароль засыпали вопросами продюсера проекта, мол, почему больше не будет певицы в проекте. Владимир Завадюк нашел, что ответить фанатам в инста-сториз.

"Мы в хороших отношениях с Тиной Кароль и ее командой. И обязательно еще поработаем в других проектах. А в "Танцах со звездами" в этом году много новых лиц, которых вы ждали", – написал Завадюк.

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Напомним, участниками шоу "Танцы со звездами" стали певица Джамала, участник группы ТНМК Олег Фагот Михайлюта, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, украинский актер Алексей Суровцев, юмористка Анастасия Оруджова, юморист Иван Люленов, актер Константин Войтенко, певец KADNAY, певица Евгения Власова, актер Артур Логай, певица Lida Lee, певец MELOVIN и олимпийский чемпион Станислав Горуна.

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Автор: Диана Могилевич