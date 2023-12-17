По словам блогера, он готовит новую песню с другой певицей.

Блогер Богдан Беспалов рассказал секрет Александра Волошина. По его словам, Волошин готовит дуэт с главной конкуренткой своей бывшей жены Ани Тринчер - певицей SKYLERR.

Как рассказал Беспалов на своем YouTube-канале, Александр продумал бракоразводный процесс с Тринчер. Более того, как отметил блогер, Волошин является королем агрессивного маркетинга.

"Аня будет разочарована, потому что она не знает об этой коллаборации. Сегодня мы с вами сливаем такой эксклюзивчик, которого пока что нигде нет. Да, у Саши есть планы на свою дальнейшую музыкальную карьеру и останавливаться на достигнутом он не собирается", - сказал Беспалов.

Стоит отметить, что Александр Волошин является не только успешным бизнесменом и блогером, но и певцом. Он уже успел выпустить несколько песен, которые стали хитами. Например, "Біла ніч", "Зорі", а также дуэт с экс-супругой Тринчер "Лише ти і я".

Развод Волошина и Тринчер

Недавно стало известно, что Волошин и Тринчер разводятся. Они выпустили совместное видео, в котором рассказали, что последние полгода были кризисными. Волошин признался, что перегорел в этих отношениях, поэтому, чтобы не мучать Тринчер, решил развестись.

Отметим, бракоразводный процесс был болезненным для пары. Они оба не могли сдержать своих слез. При этом Александр отметил, что примирение между ними все же может быть. Он не исключает, что они снова сойдутся.

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