Парень признался, что Анне не нужна никакая надежда на примирение, ведь она очень сильная и мудрая.

Популярный блогер и предприниматель Александр Волошин откровенно признался, что все еще допускает воссоединение с певицей Анной Тринчер. Пара объявила о разводе вчера, 28 ноября.

В Instagram Stories Волошин ответил на некоторые вопросы фолловеров, один из которых был о том, допускает ли парень, что когда-то они с Анной снова будут вместе.

"Я - да", - ответил Волошин.

Блогер признался, что рассчитывает остаться близкими друзьями с экс-женой. Впрочем, подписчики обвинили его в том, что этим ответом от якобы дает Анне надежду на восстановление их семьи.

"Дело в том, что Аня настолько сильная и твердая девушка. Поверьте, что ей никакая надежда не нужна. Когда решение уже принято, Аня... Не сравнивайте эту ситуацию, нашу с Аней, с обычными. Это будет звучать странно, но Аня сильнее, сознательнее и мудрее 99% не то, что девушек, а людей, которых я встречал. Я не думаю, что все будет так, как вы пишете", - сказал Волошин.

Развод Тринчер и Волошина

Певица Анна Тринчер и блогер Александо Волошин официально объявили о разводе. Пара опубликовала диалог, в котором расставила все точки над "и".

Из ролика стало известно, что проблемы у пары начались еще полгода назад, когда у Волошина диагностировали депрессию. Он понял, что больше не может делать свою жену счастливой, поэтому принял решение о разводе.

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