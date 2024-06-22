Юморист поделился, почему у них с коллегой возникали конфликты.

Известный украинский юморист и шоумен Владимир Жогло ответил, поддерживает ли связь с экс-коллегой - волонтером Сергеем Притулой. Комик признался, что у них часто возникали ссоры.

Известно, что знаменитости знакомы уже более 5 лет и работали вместе над проектом "Варьяты шоу". Более того, Жогло и Притула успели стать кумовьями и покрестили дочь друга. Как поделился юморист, полномасштабное вторжение не повлияло на их с Сергеем дружбу. Однако сейчас они видятся значительно реже, чем раньше. Владимир говорит, что счастлив, когда имеет возможность встретиться с экс-коллегой.

"Спрашиваю, как его семья. У него также есть проблемы на Фонде, потому что нагрузка - колоссальная. Словом, тем для разговоров - много. Мы много общаемся. И при случае рады видеть друг друга всегда", - отметил шоумен.

Жогло также рассказал, каким Притула был руководителем во время создания шоу "Варьяты". По словам комика, волонтер был довольно требовательным и часто у них возникали конфликты. У них были некоторые разногласия во взглядах на шоу и шутки, однако, как объяснил Владимир, они всегда находили компромисс.

"Сергей как руководитель - жесткий и требовательный. Ссорились систематически из-за материала. Потому что мы очень часто были уверены в чем-то, на что он категорически говорил, что это было не смешно. Но мы выходили из этих ситуаций", - указал Жогло.

Напомним, ранее Сергей Притула поздравил 3-летнюю дочь с важным праздником и показал редкое фото с ней.

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